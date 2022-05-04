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NEWSru.co.il :: В мире4 мая 2022 г., 11:51

Евросоюз откажется от российской нефти и отключит "Сбербанк" от SWIFT

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Евросоюз откажется от российской нефти и отключит "Сбербанк" от SWIFT

В среду, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен аннонсировала новый, уже шестой пакет санкций, в адрес России.

В числе новых санкций - постепенный отказ от импорта российской нефти, отключение "Сбербанка" и еще двух крупных банков от системы SWIFT и запрет на вещание на территории Евросоюза трех российских телеканалов.

Также будет расширен список россиян, которые попадут под персональные санкции. В своем заявлении Урсула фон дер Ляйен  не называла имен, но AFP со ссылкой на проект документа утверждает, что под санкции, в частности, попадет глава РПЦ патриарх Кирилл.


Санкции вступят в силу после того, как их утвердят послы всех 27 стран ЕС.

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