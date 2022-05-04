Евросоюз откажется от российской нефти и отключит "Сбербанк" от SWIFT

В среду, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен аннонсировала новый, уже шестой пакет санкций, в адрес России.

В числе новых санкций - постепенный отказ от импорта российской нефти, отключение "Сбербанка" и еще двух крупных банков от системы SWIFT и запрет на вещание на территории Евросоюза трех российских телеканалов.

Также будет расширен список россиян, которые попадут под персональные санкции. В своем заявлении Урсула фон дер Ляйен не называла имен, но AFP со ссылкой на проект документа утверждает, что под санкции, в частности, попадет глава РПЦ патриарх Кирилл.

Санкции вступят в силу после того, как их утвердят послы всех 27 стран ЕС.