В Испании по запросу властей Украины задержан блогер Анатолий Шарий

Служба безопасности Украины сообщила, что 4 мая в Испании по запросу украинских властей был задержан известный блогер и общественный деятель Анатолий Шарий. Киев намерен добиваться его экстрадиции.

В сообщении СБУ Шарий назван "пророссийским блогером" и отнесен к "предателям Украины".

Его задержание "стало возможным в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей и благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами, в частности, Национальной полицией в Испании и офисом атташе МВД Испании в Украине", сказано в сообщении СБУ.

Полиция Испании подтвердила факт задержания Шария.

43-летний Анатолий Шарий признан подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: 1) ст. 111 (Государственная измена), 2) ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Отметим, что в публикациях NEWSru.co.il имя Анатолия Шария упоминалось в 2018 году в контексте решения совета адвокатской палаты Москвы о лишении Марка Фейгина статуса адвоката и в связи со скандалом по поводу антисемитских высказываний одного из консулов генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца, который вскоре после публикаций Шария был лишен дипломатического статуса и уволен из МИД Украины.