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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 06:28

Жертвами обрушения здания в Китае стали более 50 человек

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Жертвами обрушения здания в Китае стали более 50 человек

5 мая власти КНР опубликовали уточненные данные о последствиях обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в провинции Хунань: погибли не менее 53 человек, передает агентство "Синьхуа".

Обрушение здания, в котором располагались магазины, кафе и отель, произошло 29 апреля. Под завалами оказались десятки людей. Информация о жертвах уточнялась по мере разбора завалов.

Удалось спасти десять человек.


Причиной обрушения названа незаконная достройка нескольких этажей (под гостиницу), проведенная с нарушением инженерных норм.

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