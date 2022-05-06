Жертвами обрушения здания в Китае стали более 50 человек

5 мая власти КНР опубликовали уточненные данные о последствиях обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в провинции Хунань: погибли не менее 53 человек, передает агентство "Синьхуа".

Обрушение здания, в котором располагались магазины, кафе и отель, произошло 29 апреля. Под завалами оказались десятки людей. Информация о жертвах уточнялась по мере разбора завалов.

Удалось спасти десять человек.

Причиной обрушения названа незаконная достройка нескольких этажей (под гостиницу), проведенная с нарушением инженерных норм.