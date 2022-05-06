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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 09:29

Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 223 детей

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Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 223 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 6 мая, 72-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 223 ребенка, 408 детей получили ранения.

За последние сутки стало известно о еще двух погибших детях. 5 мая в результате очередного обстрела российскими военными "Фельдман Экопарка" в Харьковской области во время эвакуации африканских буйволов погиб 15-летний подросток, который помогал родителям в кормлении и эвакуации животных (еще два человека получили тяжелые ранения). Также 5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки села Новоселовка Покровского района Донецкой области погиб 17-летний юноша.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.


Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1607 учебных заведений, 121 из них разрушены полностью.

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