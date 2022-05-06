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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 10:41

В США умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

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В США умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

В США в возрасте 77 лет умер известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко. Об этом сообщила в Facebook его жена и соавтор Марина Дяченко-Ширшова.

Сергей Дяченко 14 апреля 1945 года в Киеве. В 2009 году вместе с супругой перебрался в Москву. В 2013 году они переехали в США и жили в Лос-Анджелесе.

Сергей Дяченко и Марина Дяченко-Ширшова – соавторы десятков фантастически повестей и романов. Критики выделяют цикл "Скитальцы", трилогию "Ведьмин век" и дилогию "Vita nostra". Дяченко также известен своей работой над сценарием российского фильма "Обитаемый остров", снятого по одноименной книге братьев Стругацких.


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