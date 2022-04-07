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NEWSru.co.il :: В мире7 апреля 2022 г., 11:06

США возрождают "ленд-лиз" для помощи Украине в войне с Россией

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США возрождают "ленд-лиз" для помощи Украине в войне с Россией

Конгресс США принял решение возродить программу помощи союзникам, которая в годы Второй Мировой войны сыграла важную роль в победе над нацизмом. В новой реинкарнации она призвана обеспечить Украину всем необходимым для победы над Россией.

Американский сенат единогласно проголосовал за "Закон о ленд-лизе в поддержку украинской демократии". Он облегчает процедуру передачи Украине вооружений и любых других материалов, призванных помочь в борьбе с российским вторжением.

Поставки будут фактически бесплатными, поскольку за использованное и вышедшее из строя оборудование платить не придется, а оставшееся можно будет либо вернуть, либо приобрести по льготным условиям.


Теперь законопроект должен быть принят Палатой представителей и подписан президентом Джо Байденом. Неясно, будет ли это сделано до пасхальных каникул, начинающихся 8 апреля.

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