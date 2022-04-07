Компания Spotify уходит из России

Крупнейший в мире аудиостриминговый сервис Spotify сообщил, что 11 апреля полностью прекращает работу в России. При этом отмечается, что мера распространяется и подписчиков, заплативших за абонемент на месяцы вперед.

Компания отмечает: те, кто покидает Россию, сможет вновь подключиться к premium-подписке, введя в систему название страны проживания. На какой срок Spotify уходит с российского рынка, не сообщается.

В начале марта 2022 года сообщалось, что компания закрывает российский офис, но продолжит оказывать услуги подписчикам в России. Согласно обращению к клиентам, пересмотреть свою политику фирму заставили последние события в Украине.