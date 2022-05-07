Полиция Монреаля расследует нападение на мужчину с флагом Израиля

Отдел полиции Монреаля по преступлениям на почве ненависти сообщил, что начал расследование инцидента, в ходе которого пожилой мужчина с флагом Израиля был атакован двумя молодыми людьми.

Инцидент, произошедший на Вуд Авеню в монреальском пригороде Вестмонт, и был заснят на видео свидетельницей из окна одного из соседних домов. Муж свидетельницы, вышедший на помощь пожилому человеку, также подвергся нападени, сообщает CTV.

Мужчина, ставший жертвой нападения, возвращался с проходившего в Монреале марша в честь Дня независимости Израиля, в котором участвовали около 10 тысяч человек.

По данным канадской организации "Бней Брит", в 2021 году в стране было зафиксировано 2799 антисемитских инцидентов, на 7,2% больше, чем в 2020 году. Почти треть инцидентов были зафиксированы в провинции Квебек.