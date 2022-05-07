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NEWSru.co.il :: В мире7 мая 2022 г., 13:52

Российские военные вновь осуществили ракетный обстрел Одесской области

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Российские военные вновь осуществили ракетный обстрел Одесской области

В субботу, 7 мая, российские военные вновь осуществили ракетный обстрел Одесской области. Оперативное командование "Юг" утверждает, что россиянами были выпущены четыре крылатые ракеты.

"По Одесской области нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население ", - говорится в сообщении.

В командовании призвали граждан соблюдать меры безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, не поддаваться панике и не мешать Вооруженным силам Украины и силам обороны выполнять свои задачи.


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