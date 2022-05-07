В Петербурге арестовали женщину, "у себя дома распространявшую ложь о ВС РФ"

Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 4 июля местную жительницу по обвинению в публичном распространении "заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", сообщает РИА Новости.

По информации следствия, 4 марта Смирнова у себя дома "совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами распространяла заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ". Так, она опубликовала в соцсети в одном из сообществ семь публикаций с "заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ".