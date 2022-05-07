В Харьковской области в результате обстрела российскими войсками уничтожен музей Григория Сковороды

В ночь на субботу, 7 мая, в результате обстрела, осуществленного российскими войсками, был уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области, сообщает УНИАН. Снаряд влетел под крышу старинного поместья, вспыхнул пожар, огонь охватил все помещения музея. Площадь возгорания составила 280 кв. м.

В результате обстрела был ранен 35-летний сын директора музея, охранявший этой ночью помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.

Музей расположен в селе Сковородиновка, в имении XVIII века, где последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Этой зимой в Украине на государственном уровне должны отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.