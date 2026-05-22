В возрасте 41 года умер двукратный чемпион NASCAR Кайл Буш

Двукратный чемпион NASCAR Cup Series Кайл Буш скоропостижно скончался 21 мая в возрасте 41 года, сообщают NASCAR, семья гонщика и команда Richard Childress Racing.

Ранее семья Буша сообщила, что он госпитализирован из-за "тяжелого заболевания" и пропустит ближайшую гонку Coca-Cola 600 в Шарлотте.

В минувшие выходные Буш участвовал в гонках в Довере. За карьеру он дважды становился чемпионом NASCAR Cup Series – в 2015 и 2019 годах, одержал 63 победы в главной серии и 234 победы в трех национальных сериях NASCAR, что является рекордом. С 2023 года Буш выступал за Richard Childress Racing за рулем Chevrolet №8.