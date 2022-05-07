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NEWSru.co.il :: В мире7 мая 2022 г., 19:55

Верещук: с территории "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди

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Верещук: с территории "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила в субботу, 7 мая, что с территории мариупольского завода "Азовсталь" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди.

"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и старики из Азовстали эвакуированы", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

"Азовсталь" остается последним оплотом украинской обороны в Мариуполе.


Ранее начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, участвующий в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что накануне, 6 мая, в процессе эвакуации с "Азовстали" погибли трое украинских бойцов, обеспечивавших вывод людей с территории завода (один – в результате обстрела управляемой ракетой, двое – в результате взрывов гранат, сброшенных БПЛА). Шесть человек были ранены, несколько из них – тяжело, при отсутствии медицинской помощи их жизням угрожает опасность.

Режим прекращения огня не соблюдался российскими военными.

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