МВД Украины: в Харьковской области найдены тела украинцев, которых пытали российские военные

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале сообщил об обнаружении тел мирных украинских граждан в селе Гусаровка Изюмского района Харьковской области, которое ранее было оккупировано российскими военными.

Геращенко отметил, что Гусаровка была освобождена 4 апреля, после этого в селе начала работать следственно-оперативная группа. В ходе следствия в подвальном помещении одного из домов были обнаружены три изуродованных и сожженных тела со следами пыток (опубликованы снимки тел). Предположительно, один из погибших был несовершеннолетним. По словам владельца дома, на территории его двора длительное время находилась российская военная комендатура, где находились пленные.

Кроме того, возле одного из помещений сельскохозяйственного общества в селе Гусаровка обнаружено тело мужчины, который работал фельдшером в больнице. При осмотре его труппа также обнаружены следы пыток. Руки мужчины были связаны за спиной. В области грудной клетки мужчины обнаружено пулевое ранение.

На автодороге возле села Гусаровка обнаружен легковой автомобиль, в салоне которого находились три трупа (мужа, жены и их трехлетнего ребенка). Причиной их смерти стала взрывная травма в результате артиллерийских обстрелов.

В ходе опроса местных жителей села Гусаровка установлено, что без вести пропали шесть местных жителей (мужчин), судьба которых неизвестна.

В публикации Геращенко сказано также, что российские военные в Гусаровке занимались грабежами.