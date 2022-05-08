Новым главой Гонконга "избран" Джон Ли, руководивший преследованием оппозиции

Бывший секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли избран новым главой гонконгской администрации. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на рассмотрение, а фактически, на утверждение коллегии, в которую входят 1500 одобренных Пекином выборщиков.

Ли объявил своей главной задачей возвращение Гонконгу роли моста между Западом и Востоком. Эта задача вряд ли выполнима, если учесть подавление местной администрацией всех гражданских свобод, которые КНР обязалась сохранить, получив контроль над бывшей британской колонией.

Новый глава администрации, будучи руководителем служб безопасности, сыграл в этом ключевую роль, действуя настолько рьяно, что в 2020 году США ввели против Ли персональные санкции, обвинив в причастности к преследованию оппозиционных активистов.

Ли считается еще более пропекинским политиком, чем его предшественница Керри Лам. Власти КНР уже заявили, что его избрание стало свидетельством демократического духа Гонконга.