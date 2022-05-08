"Я просто не впечатлительный". Рассказывает волонтер, который вывозит людей из Мариуполя

Дарий Перфильев вместе с товарищами вывезли из оккупированного Мариуполя уже около 100 человек. Каждая такая поездка занимает примерно неделю. Волонтеры везут в Мариуполь гуманитарную помощь, а вывозят людей. Координирует работу этой группы израильтянин Андрис Егоров из израильской общественной организации Israel4Ukraine.

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с Дарием о том, как выглядит сейчас работа волонтеров.

Дарию 20 лет, он студент из Запорожья. Когда в Украине началась война, Дарий стал волонтерить и помогать беженцам, приезжающим в его город. А потом он и его товарищи решили, что могут сделать больше.

"Мы купили машины, наняли знающего местность водителя, погрузили в машины продукты, воду и медикаменты, и поехали в Мариуполь. Мы тогда еще ничего не знали и хотели понять, что можно сделать", – рассказывает Дарий.

Эта первая поездка была напрямую, по Мариупольской трассе. В колонне было четыре машины. Въехав в Мариуполь, волонтеры стали просто стучать в подвалы уцелевших домов и оставлять сидящим там жителям гуманитарную помощь. Шли, как говорит Дарий, наугад.

После этой поездки Дарий связался с Андрисом Егоровым из Israel4Ukraine. Эта организация с самого начала войны занимается эвакуацией жителей городов, находящихся под обстрелами российской армии. Андрис предложил Дарию не только ввозить в Мариуполь гуманитарную помощь, но и вывозить оттуда людей.

Списки и адреса дает Дарию Андрис. Деньги на бензин и гуманитарный груз предоставляет Дарию и его товарищам организация Israel4Ukraine. Дальше волонтеры действуют сами.

"Вторая ходка была тяжелой. Мы попали под обстрелы. Меня ранили в руку. В одну из наших машин прилетел снаряд. Правда, в этот момент из нее все вышли. Тогда еще были "зеленые коридоры", поэтому мы ехали через российские блокпосты, и они нас пропускали", – говорит Дарий.

Дальше стало работать еще сложнее. Теперь Дарий и его товарищи ездят в объезд российских блокпостов, через небольшие села и леса. В Мариуполе в центр не заезжают. Дарий говорит, что вся российская техника и военные находятся в центре города, а на окраинах "уже все равно все разворовали".

По словам волонтера, они не боятся ездить через луга и леса, потому что минных полей там не так много, минируют российские войска участки уже возле самих домов. При этом в городе, как говорит Дарий, продолжаются обстрелы и люди в основном остаются в подвалах.

Волонтер рассказывает, что они стараются забирать всех, но целенаправленно ездят за детьми, женщинами и стариками. Последняя поездка, из которой волонтеры вернулись несколько дней назад, была непростой. На выезде из города колонна (волонтеры ездят четырьмя машинами) попала под обстрел и всем пришлось провести ночь и полдня в заброшенном сарае в близлежащем селе. С волонтерами в этот раз были 13 человек, в основном дети с бабушками. Всего до Орехова, куда волонтеры вывозят жителей Мариуполя, они ехали четыре дня.

Дарий рассказывает, как однажды они пришли в подвал за семьей, которую нужно было эвакуировать, и их попросила о помощи еще одна семья. Муж, жена, ребенок. Место было, им разрешили, но оказалось, что они хотят погрузить в машину и несколько баулов, набитых, по словам Дария, долларами. В результате волонтеры не взяли ни мешки с деньгами, ни мужа, а только жену с ребенком.

"Я не знаю, как другие, а мне просто мама всегда говорила, что чему быть, того не миновать. И я вообще я просто не впечатлительный", – объясняет Дарий свою решимость продолжать вывозить людей из оккупированного Мариуполя.

Материал подготовила Алла Гаврилова