Группа U2 дала концерт в киевском метро, чтобы поддержать народ Украины

Знаменитая ирландская группа U2 дала концерт в киевском метро. Лидер группы Боно и бэк-вокалист Эдж выступали на станции "Крещатник". Украинские СМИ передали, что участники группы U2 приехали в Киев по приглашению Владимира Зеленского.

На сайте "Радио Свобода" сообщается, что Боно и Эдж исполнили песню Stand by Me (со словами Stand by Ukraine) вместе с украинской группой "Антитіла", лидер которой Тарас Тополя после начала войны вступил в ряды территориальной обороны.

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia ("Antytila") performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt