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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2022 г., 13:11

Глава Бундестага прибыла в Киев и примет участие в памятных церемониях

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Глава Бундестага прибыла в Киев и примет участие в памятных церемониях

Глава германского парламента Барбель Бас прибыла 8 мая в Киев. Она примет участие в памятных церемониях жертв Второй Мировой войны и нацизма, а также проведет переговоры с политическим руководством.

Бас стала первым высокопоставленным представителем Германии, посетившим Украину после российского вторжения. Президент Владимир Зеленский отказался встречаться с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером из-за его пророссийской позиции в прошлом.

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил приглашение Зеленского посетить Киев из солидарности с Штайнмайером. Повторив приглашение, украинский президент назвал самой лучшей датой визита Девятое мая.


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