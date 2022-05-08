Глава Бундестага прибыла в Киев и примет участие в памятных церемониях

Глава германского парламента Барбель Бас прибыла 8 мая в Киев. Она примет участие в памятных церемониях жертв Второй Мировой войны и нацизма, а также проведет переговоры с политическим руководством.

Бас стала первым высокопоставленным представителем Германии, посетившим Украину после российского вторжения. Президент Владимир Зеленский отказался встречаться с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером из-за его пророссийской позиции в прошлом.

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил приглашение Зеленского посетить Киев из солидарности с Штайнмайером. Повторив приглашение, украинский президент назвал самой лучшей датой визита Девятое мая.