СМИ: российские военные похитили бывшего руководителя Херсонской областной администрации

Российские военные похитили бывшего руководителя Херсонской областной государственной администрации, народного депутата Украины VII созыва Андрея Путилова, сообщает УНИАН.

По имеющимся у украинских СМИ данным, несколько российских военнослужащих в масках схватили Путилова и увезли в неизвестном направлении.

Это не первое похищение россиянами сотрудников украинских городских и областных администраций. В конце марта вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что российские военные взяли в плен мэров четырнадцати украинских городов.