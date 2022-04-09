Иерусалим:
10 - 22°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
19 - 30°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире9 апреля 2022 г., 13:39

СМИ: российские военные похитили бывшего руководителя Херсонской областной администрации

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: российские военные похитили бывшего руководителя Херсонской областной администрации

Российские военные похитили бывшего руководителя Херсонской областной государственной администрации, народного депутата Украины VII созыва Андрея Путилова, сообщает УНИАН.

По имеющимся у украинских СМИ данным, несколько российских военнослужащих в масках схватили Путилова и увезли в неизвестном направлении.

Это не первое похищение россиянами сотрудников украинских городских и областных администраций. В конце марта вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что российские военные взяли в плен мэров четырнадцати украинских городов.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:27 Житель Петербурга "дискредитировал армию", процитировав Путина
13:39 СМИ: российские военные похитили бывшего руководителя Херсонской областной администрации
12:26 Минобороны РФ объявило, что Украина готовит "провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене"
12:20 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 45-й день войны
09:55 Генштаб ВСУ: "На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты семь атак россиян"
09:30 Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 176 детей
08:53 Жертвами обстрела в Краматорске стали более 50 человек, свыше 100 получили ранения
23:16 Евросоюз опубликовал дополнения к пятому пакету санкций
22:40 Зеленскому передан опросник, "приближающий Украину к статусу кандидата в члены ЕС"
21:46 Минобороны РФ: за сутки поражены более 50 военных объектов Украины, в том числе "склад вооружения в Одесской области"
Загрузка...