Глава Евросовета посетил Одессу

9 мая в Одессу приехал Глава Европейского совета Шарль Мишель. Он написал, что решил отметить День Европы в городе, где "по словам Пушкина, живет европейский дух".

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb