У берегов Франции формируется новая "Флотилия свободы": десятки судов направляются к Газе

Около 20 судов, участвующих в международной акции "Флотилия свободы" ("Флотилия Сумуда"), находятся у побережья Франции, планируя следовать к восточной части Средиземного моря.

Суда вышли из Марселя 4 апреля и в настоящее время направляется в сторону Италии для соединения с другими судами перед дальнейшим продвижением к сектору Газы.

Как отмечают организаторы, речь идет о "весенней миссии-2026", целью которой заявлен прорыв израильской морской блокады Газы и доставка гуманитарной помощи. Формирование флотилии продолжается: суда должны объединиться с другими группами в открытом море перед попыткой движения к побережью Газы.

Начало акции планировалось на март 2026 года. Но старт отложили на фоне войны против Ирана и "Хизбаллы" в Ливане.

Подобные акции предпринимались неоднократно с 2010 года, однако завершались перехватом судов израильскими силами. Последние попытки, в том числе в 2025 году, также были остановлены, а участники задержаны и депортированы.

Израильские СМИ сообщали, что за финансированием этих акций стоит террористическая организация ХАМАС.