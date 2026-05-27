Трамп: отказ Ирана от обогащенного урана не приведет к снятию с него санкций

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью PBS News заявил, что Иран не получит послаблений в санкционном режиме, даже если передаст свои запасы высокообогащенного урана.

"Нет, нет, вовсе нет. Никакого снятия санкций", – ответил Трамп на вопрос о том, предполагает ли нынешняя рамочная договоренность обмен урана на смягчение санкций.