Трамп: отказ Ирана от обогащенного урана не приведет к снятию с него санкций
время публикации: 27 мая 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 20:12
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью PBS News заявил, что Иран не получит послаблений в санкционном режиме, даже если передаст свои запасы высокообогащенного урана.
"Нет, нет, вовсе нет. Никакого снятия санкций", – ответил Трамп на вопрос о том, предполагает ли нынешняя рамочная договоренность обмен урана на смягчение санкций.
