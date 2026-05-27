Полицейские подверглись нападению возле Хеврона при конфискации списанных с дороги автомобилей

Полицейские провели рейд у поселения Сусия против использования автомобилей, списанных с дороги как небезопасные. На месте были обнаружены четыре такие машины.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что, когда прибыл эвакуатор, собравшаяся толпа молодых людей начала забрасывать полицейских камнями и перекрыла подъезд.

Один из подозреваемых, разыскиваемый по делу о нападениях в этом районе, заперся в машине. Полицейским пришлось разбить стекло, чтобы его задержать.

В ходе операции задержаны два человека. Все четыре автомобиля эвакуированы.