последняя новость: 21:31
Израиль

Полицейские подверглись нападению возле Хеврона при конфискации списанных с дороги автомобилей

Иудея и Самария
Полиция
Автомобили
время публикации: 27 мая 2026 г., 20:29 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 20:29
Пресс-служба полиции Израиля

Полицейские провели рейд у поселения Сусия против использования автомобилей, списанных с дороги как небезопасные. На месте были обнаружены четыре такие машины.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что, когда прибыл эвакуатор, собравшаяся толпа молодых людей начала забрасывать полицейских камнями и перекрыла подъезд.

Один из подозреваемых, разыскиваемый по делу о нападениях в этом районе, заперся в машине. Полицейским пришлось разбить стекло, чтобы его задержать.

В ходе операции задержаны два человека. Все четыре автомобиля эвакуированы.

