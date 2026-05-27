Сотрудник полицейского подразделения "ЛАХАВ 433" подозревается в контактах с иранским агентом

Отдел расследований правонарушений, допущенных полицейскими (МАХАШ), сообщил о том, что сотрудник подразделения "ЛАХАВ 433" был допрошен по подозрению в контактах с иранским агентом.

Полицейский утверждает, что полгода назад он получил в мессенджере Telegram предложение о работе и вступил в переписку, не подозревая, что за "вакансией" стоит иранская разведка. Когда от него потребовали снимать видео в различных точках страны, он заподозрил неладное, прекратил общение и доложил об этом своему начальству.

Полицейский после допроса, продолжавшегося четыре часа, был помещен под домашний арест с рядом ограничений. Расследование продолжается.