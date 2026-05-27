Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильские юниорки завоевали бронзовую медаль
время публикации: 27 мая 2026 г., 21:14 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 21:22
Сегодня в Варне начался чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Израильские юниорки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях.
Победили болгарки. Украинки на втором месте.
Состав юниорской сборной Израиля: Мария Мячина, Ребекка Миллер и Алиса Розенберг.
Алиса Розенберг заняла девятое место в квалификации в упражнениях с мячом.
Мария Мячина заняла второе место в квалификации в упражнениях с булавами и вышла в финал.
Ребекка Миллер стала победительницей в квалификации в упражнениях с обручем.
