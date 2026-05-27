Сегодня в Варне начался чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Израильские юниорки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях.

Победили болгарки. Украинки на втором месте.

Состав юниорской сборной Израиля: Мария Мячина, Ребекка Миллер и Алиса Розенберг.

Алиса Розенберг заняла девятое место в квалификации в упражнениях с мячом.

Мария Мячина заняла второе место в квалификации в упражнениях с булавами и вышла в финал.

Ребекка Миллер стала победительницей в квалификации в упражнениях с обручем.