10 апреля 2026
Мир

March for Life: более 50 городов мира объединятся в память о Холокосте и в поддержку Израиля

Литва
Холокост
время публикации: 10 апреля 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 15:48
В ближайшее воскресенье, 12 апреля, марш пройдет в Вильнюсе
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В апреле этого года, в честь Международного дня памяти жертв Холокоста, в более чем 50 городах Европы, США и Южной Америки пройдут "Прогулки ради жизни" (March for Life). Эта масштабная международная акция направлена на сохранение памяти о жертвах Холокоста и выражение солидарности с еврейским народом и государством Израиль.

В ближайшее воскресенье, 12 апреля, марш пройдет в Вильнюсе; организаторы приглашают всех желающих приехать в столицу Литвы, чтобы принять участие в памятном шествии. Сквер Руднинкай, где начнется "Прогулка ради жизни", находится на территории бывшего вильнюсского гетто.

Организаторы подчеркивают, что марш – это не только дань уважения прошлому, но и живое свидетельство единства перед лицом современного антисемитизма. Участники марша по всему миру заявят о своей поддержке права Израиля на мирное существование.

