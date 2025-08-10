Последний разносчик газет Франции будет удостоен ордена

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о награждении Орденом заслуг 72-летнего Али Акбара – последнего разносчика газет во Франции, а возможно, и во всей Европе. Будучи студентом, Макрон сам покупал у него газеты.

"Когда я начинал в 1973 году нас было в Париже 35-40 разносчиков. Теперь остался только я. Никакой мотивации. Все ушли в интернет. Люди все время проверяют телефоны", – цитирует Акбара BBC.

До появления интернета только за первый час он продавал 80 газет – люди спешили узнать последние новости. Сейчас он продает всего 30. Половина денег остается ему. Приходится гоняться практически за каждым клиентом. "Но эта работа приносит мне свободу. Я полностью независим", – добавляет разносчик.

Уроженец Пакистана перебрался в Европу в конце 60-х и сначала оказался в Амстердаме, но уже в 1972 перебрался в Париж, начав работать разносчиком газет на левом берегу. Тогда здесь было полно богемы: писателей, актеров, музыкантов. Теперь им на смену пришли туристы.