Мир

Адмирал Брэд Купер вступил в должность главы CENTCOM

США
Хуситы
Война с Ираном
время публикации: 10 августа 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 14:42
Адмирал Брэд Купер вступил в должность главы CENTCOM
AP Photo/Jon Gambrell

В штате Флорида состоялась церемония смены главы Центрального командования вооруженных сил США, в зоне ответственности которого находится и Израиль. Генерала Марка Куриллу сменил адмирал Брэд Купер.

Как и его предшественник, Купер считается другом Израиля и недругом режима аятолл. Курилла, занимавший пост с 2022 года, руководил американской частью операции, направленной против иранских ядерных объектов, а также действиями против хуситов.

Отметим, что в начале июля, в ходе сенатских слушаний Купер подчеркнул, что армия США должна инвестировать в разработку и модернизацию систем датчиков и вооружений для эффективной борьбы с подземными целями.

"Мы наблюдаем, как враждебные организации переходят к подземной деятельности. Так действуют ХАМАС, "Хизбалла", хуситы – все они используют подземную инфраструктуру. Это тенденция, требующая серьезного внимания, поскольку и в Иране был выявлен переход к подземной деятельности, дающей им преимущество на поле боя", – заявил Купер.

