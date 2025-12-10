x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 16:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 16:59
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бывший мэр Иваново задержан по уголовному делу

Россия
Коррупция
время публикации: 10 декабря 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 16:24
Бывший мэр Иваново задержан по уголовному делу
Wikipedia.org. Фото: РТВ Иваново

В российской столице арестован бывший мэр города Иваново Александр Шаботинский. Он подозревается в превышении служебных полномочий в бытность заместителем председателя правительства Ивановской области.

Следствие утверждает, что с 2020 по 2024 год он, используя должностные полномочия, создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для того, чтобы заключать договоры на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку исполненных работ.

Участниками схемы были и сменявшие друг друга начальники департамента ЖКХ. Как утверждается, Шаботинский отбирал на эти должности подходящих кандидатов. В общей сложности было заключено 30 контрактов на сумму 500 миллионов рублей.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook