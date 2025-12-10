Бывший мэр Иваново задержан по уголовному делу

В российской столице арестован бывший мэр города Иваново Александр Шаботинский. Он подозревается в превышении служебных полномочий в бытность заместителем председателя правительства Ивановской области.

Следствие утверждает, что с 2020 по 2024 год он, используя должностные полномочия, создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для того, чтобы заключать договоры на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку исполненных работ.

Участниками схемы были и сменявшие друг друга начальники департамента ЖКХ. Как утверждается, Шаботинский отбирал на эти должности подходящих кандидатов. В общей сложности было заключено 30 контрактов на сумму 500 миллионов рублей.