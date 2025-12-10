Болгария отказала Ливану в выдаче россиянина, подозреваемого в причастности к взрыву в порту Бейрута

Суд Софии отклонил просьбу Ливана об экстрадиции 48-летнего российского предпринимателя Игоря Гречушкина, подозреваемого в причастности к взрыву, произошедшему в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Он освобожден из-под стражи, сообщает Arab News.

Гречушкин, у которого также есть гражданство Кипра, был арестован в сентябре нынешнего года в аэропорту Софии. Ливан инкриминирует ему ввоз в страну взрывчатых веществ, расценивая это как террористический акт, повлекший за собой смерть значительного числа людей.

Как сообщила адвокат бизнесмена Екатерина Димитрова, ливанские власти не представили гарантий, что, в случае признания вины, ее клиент не будет казнен. Вердикт может быть в семидневный срок обжалован в апелляционном суде, решение которого станет окончательным.

Согласно материалам дела, на принадлежащем предпринимателю судне Rhosus в 2013 году в Бейрут было доставлено более 2000 тонн нитрата аммония. В международный розыск был объявлен и капитан судна Борис Прокошев – также гражданин России.

Напомним: 4 августа 2020 в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Это стало одним из самых мощных конвенциональных взрывов в истории. 218 человек погибли, более 6000 пострадали. Около 300000 человек лишились жилья.