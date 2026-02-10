Убита дочь кандидата в губернаторы Миннесоты, ее муж ранен и под арестом

22-летняя Хэлли Мари Тоблер, дочь республиканского кандидата в губернаторы Миннесоты Джеффа Джонсона, была убита в своей квартире в Сент-Клауде, сообщает New York Post.

Об этом сообщили местная полиция и американские СМИ.

По предварительной версии, речь идет об убийстве и попытке самоубийства.

По данным следствия, в квартире также находился муж погибшей, 23-летний Дилан Майкл Тоблер, с тяжелыми ножевыми ранениями. Полиция подозревает его в убийстве и попытке самоубийства. Он находится в больнице под стражей.

На фоне трагедии Джефф Джонсон приостановил свою избирательную кампанию. Республиканская партия Миннесоты подтвердила это решение и выразила соболезнования семье.