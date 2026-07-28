Cyera покупает израильский стартап Oasis Security за 1 млрд долларов

Израильская компания в сфере кибербезопасности Cyera подписала письмо о намерениях приобрести стартап Oasis Security. Стоимость сделки оценивается примерно в 1 млрд долларов. Около 700 млн долларов предполагается выплатить наличными, остальную сумму – акциями Cyera, сообщает "Калькалист". Сделку планируется завершить до конца года.

Oasis Security – классический пример успеха израильской технологической школы. Компания была основана в 2022 году Дэнни Брикманом (CEO) и Амитом Цимерманом (CPO). Оба – выходцы из элитных киберподразделений ЦАХАЛа, что дает им глубокое понимание того, как именно совершаются современные атаки на инфраструктуру. Компания разрабатывает системы управления доступом для так называемых нечеловеческих цифровых идентификаторов – программных служб, автоматизированных процессов и агентов искусственного интеллекта. Технология позволяет определять, к каким данным и системам они могут получать доступ и на каких условиях.

У Израиля не может "не получиться". Интервью с Дэнни Брикманом, CEO Oasis Security

С момента основания Oasis Security привлекла около 195 млн долларов. В марте 2026 года компания завершила инвестиционный раунд на 120 млн долларов при участии Craft Ventures, Cyberstarts, Sequoia Capital и Accel.

Cyera основана в 2021 году Йотамом Сегевом и Тамар Бар-Илан. В июне компания привлекла 600 млн долларов при оценке в 12 млрд долларов, а общий объем привлеченных ею инвестиций достиг примерно 2,3 млрд долларов. Покупка Oasis должна объединить технологии Cyera по защите корпоративных данных с системой контроля доступа для программ и агентов искусственного интеллекта.

В последние месяцы Cyera приобрела несколько израильских стартапов, включая Genie Security и Ryft. Ранее компания также купила Trail Security, Otterize и Shape AI, расширяя единую платформу защиты данных и систем искусственного интеллекта.