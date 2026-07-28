Власти Ирана призвали население сократить потребление электроэнергии

Иранские власти призвали население сократить потребление электроэнергии и предупредили о возможных перебоях с электричеством на фоне резкого снижения добычи природного газа. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Представитель правительства Фатима Мохаджерани сообщила, что с начала войны с США и Израилем Иран теряет около 230 млн кубометров газа в сутки. По ее словам, сокращение добычи приводит к уменьшению поставок топлива на электростанции и предприятия переработки.

Глава комиссии по энергетике торгово-промышленной палаты Ирана Араш Наджафи не исключает, что зимой правительству придется прекратить подачу газа в некоторые деревни и снабжать жителей жидким топливом.

Ранее министерство энергетики призвало жителей ограничить использование кондиционеров, чтобы стабилизировать энергоснабжение южных районов, в которых температура воздуха превышала 50 градусов.