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Ближний Восток

Власти Ирана призвали население сократить потребление электроэнергии

Война с Ираном
Иран
время публикации: 28 июля 2026 г., 17:01 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 17:01
Власти Ирана призвали население сократить потребление электроэнергии
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Власти Ирана призвали население сократить потребление электроэнергии
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские власти призвали население сократить потребление электроэнергии и предупредили о возможных перебоях с электричеством на фоне резкого снижения добычи природного газа. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Представитель правительства Фатима Мохаджерани сообщила, что с начала войны с США и Израилем Иран теряет около 230 млн кубометров газа в сутки. По ее словам, сокращение добычи приводит к уменьшению поставок топлива на электростанции и предприятия переработки.

Глава комиссии по энергетике торгово-промышленной палаты Ирана Араш Наджафи не исключает, что зимой правительству придется прекратить подачу газа в некоторые деревни и снабжать жителей жидким топливом.

Ранее министерство энергетики призвало жителей ограничить использование кондиционеров, чтобы стабилизировать энергоснабжение южных районов, в которых температура воздуха превышала 50 градусов.

Ближний Восток
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