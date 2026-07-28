Супруги Нетаниягу присутствовали на ужине, организованном ливанским бизнесменом

Журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что после прилета в США супруги Нетаниягу приняли участие в ужине, посвященном памяти американского сенатора Линдси Грэма.

Ужин проходил в отеле Four Seasons и был организован ливанским бизнесменом и банкиром Антуном Сехнауи и бывшей посланницей США в Ливане Морган Ортагус.

На вечере также присутствовали сестра Грэма, новый сенатор Южной Каролины Дарлин Грэм, ее супруг Ларри и их дочь. Дарлин Грэм была назначена на место брата в Сенате после его смерти.

Среди гостей также были сенаторы-республиканцы Тед Круз, Джони Эрнст, Джим Риш, Марша Блэкберн и другие. Демократическую партию представляли Крис Кунс, Джинн Шахин, Шелдон Уайтхаус и Джон Феттерман.

В мероприятии приняли участие советник президента США Стивен Миллер, министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин, посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, а также Дина Пауэлл-Маккормик и Кэти Миллер.