Трамп раскритиковал Нетаниягу за несколько часов до встречи с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен представить ему разведывательные данные о восстановлении иранской ядерной программы, но он в них не нуждается. Об этом Трамп сказал в интервью программе "Fox & Friends" на телеканале Fox News перед встречей с Нетаниягу в Белом доме.

"Мне не нужно, чтобы Биби рассказывал мне об этом. Биби говорит мне это, потому что хочет, чтобы я оставался вовлеченным в конфликт", – заявил Трамп. Он добавил, что американские власти внимательно следят за действиями Ирана, и выразил недовольство тем, что Нетаниягу публично объявил о намерении представить разведданные.

Говоря об иранском подземном комплексе в горе Коланг, известном на Западе как Pickaxe Mountain, Трамп заявил, что точно знает, что там происходит, и пока не считает этот объект серьезной проблемой. Вместе с тем он предупредил, что США нанесут удар по комплексу, если Иран не согласится на сделку.