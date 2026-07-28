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Мир

Трамп раскритиковал Нетаниягу за несколько часов до встречи с ним

Дональд Трамп
Война с Ираном
Израиль
США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 июля 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 16:23
Трамп раскритиковал Нетаниягу за несколько часов до встречи с ним
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Трамп раскритиковал Нетаниягу за несколько часов до встречи с ним
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен представить ему разведывательные данные о восстановлении иранской ядерной программы, но он в них не нуждается. Об этом Трамп сказал в интервью программе "Fox & Friends" на телеканале Fox News перед встречей с Нетаниягу в Белом доме.

"Мне не нужно, чтобы Биби рассказывал мне об этом. Биби говорит мне это, потому что хочет, чтобы я оставался вовлеченным в конфликт", – заявил Трамп. Он добавил, что американские власти внимательно следят за действиями Ирана, и выразил недовольство тем, что Нетаниягу публично объявил о намерении представить разведданные.

Говоря об иранском подземном комплексе в горе Коланг, известном на Западе как Pickaxe Mountain, Трамп заявил, что точно знает, что там происходит, и пока не считает этот объект серьезной проблемой. Вместе с тем он предупредил, что США нанесут удар по комплексу, если Иран не согласится на сделку.

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