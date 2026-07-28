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Израиль

ШАБАК подключился к расследованию нападений на редакции 12-го телеканала и газеты "Гаарец"

Расследование
СМИ
ШАБАК
время публикации: 28 июля 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 17:49
ШАБАК подключился к расследованию нападений на редакции 12-го телеканала и газеты "Гаарец"
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ШАБАК подключился к расследованию нападений на редакции 12-го телеканала и газеты "Гаарец"
Avshalom Sassoni/Flash90

ШАБАК подключился к расследованию серии нападений на редакции 12-го телеканала и газеты "Гаарец". Расследование будет проводиться совместно с подразделением по борьбе с преступностью Тель-Авивского округа.

В ночь на 28 июля неизвестный разбил стеклянные двери здания редакции 12-го телеканала в Тель-Авиве. Рядом со входом было оставлено письмо с угрозами: "В следующий раз кирпич будет направлен в голову одного из вас. Отнеситесь к этому письму со всей серьезностью, потому что в конце концов кто-нибудь погибнет".

В начале месяца неизвестный также бросил кирпич в двери редакции и скрылся. Несмотря на наличие записи с камер видеонаблюдения, подозреваемый пока не задержан. Аналогичному нападению подверглась и редакция "Гаарец".

Генеральный инспектор полиции Дани Леви распорядился задействовать все доступные оперативные и следственные средства для установления и задержания виновного.

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