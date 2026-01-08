x
08 января 2026
08 января 2026
08 января 2026
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Колумбия хочет заменить израильские БПЛА на турецкие

Оборонка
Турция
Колумбия
время публикации: 08 января 2026 г., 07:13 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 07:19
Колумбия хочет заменить израильские БПЛА на турецкие
Wikipedia.org. Фото: Bayhaluk

Колумбия под руководством президента Густаво Петро стала одной из наиболее антиизраильски настроенных стран Латинской Америки, и Богота продолжает предпринимать усилия по сокращению зависимости армии от израильских вооружений.

Так, в 2025 году Колумбия отказалась от израильских боевых самолетов "Кфир" и начала переход на шведско-бразильские истребители Gripen.

Как сообщает издание El Universo, теперь в Боготе рассматривают возможность замены израильских БПЛА Hermes 450 и Hermes 900 на турецкие Bayraktar TB2 и TB3 производства компании Baykar. Согласно публикации, изучение альтернатив стало одной из главных причин участия Baykar в выставке Expodefensa в прошлом месяце.

Стоит отметить, что при этом Колумбия продолжает стратегическое внедрение израильских систем ПВО Barak MX производства "Авиационной промышленности", купленных в 2022 году за 131 миллион долларов. Поставка всех приобретенных батарей ожидается до 2026 года, а полное боевое развертывание будет завершено к 2032 году.

