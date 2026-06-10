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Мир

Не подтвердилась информация об уничтожении ВСУ панорамы "Оборона Севастополя" Франца Рубо

Россия
Война в Украине
Украина
время публикации: 10 июня 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 20:19
Не подтвердилась информация об уничтожении ВСУ панорамы "Оборона Севастополя" Франца Рубо
Canal de Telegram del alcalde de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev via AP

Музей обороны Севастополя опроверг заявление назначенного российскими оккупационными властями губернатора города Михаила Развозжаева о том, что в ночь на 10 июня в результате украинского удара была уничтожена панорама "Оборона Севастополя" Франца Рубо.

"Пожару присвоен четвертый ранг сложности, на месте работают более 80 человек. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен", – сообщил он утром, обвинив Украину в целенаправленном ударе по панораме.

Однако в музее отметили: около трети полотна панорамы "Штурм 6 июня 1855 года", написанной Рубо в начале XX века, было уничтожено во время пожара 1942 года. Большую часть удалось спасти, после реставрации ее вернули в Севастополь.

Панорама, представленная в экспозиции, была копией, созданной советскими художниками к отмечавшемуся в 1954 году столетию осады крепости. Фрагменты оригинала, спасенные во время Второй Мировой войны, хранились в другом месте и при обстреле не пострадали.

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