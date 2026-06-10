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Мир

Стрельба в ЮАР, среди 12 погибших – женщины

Африка
время публикации: 10 июня 2026 г., 11:53 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 11:58
Стрельба в ЮАР, среди 12 погибших – женщины
AP Photo/Shiraaz Mohamed)

12 человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбе в незаконном поселении Кливленд – пригороде Йоханнесбурга. Среди погибших девять мужчин и три женщины.

Как сообщила полиция, злоумышленников было более 10 человек. Автомобиль Toyota высадил их на расположенной поблизости заправочной станции. Они вошли в поселок с двух сторон и открыли огонь в нескольких местах, а затем скрылись на том же автомобиле.

"Мотивы их действий на данный момент неизвестны. Ведется расследование", – говорится в сообщении полиции.

ЮАР занимает одну из ведущих позиций в мире по уровню насилия. В стране действуют многочисленные преступные группировки. Ежедневно здесь убивают около 60 человек. На руках у граждан находятся миллионы единиц стрелкового оружия, половина которого незаконно.

Мир
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