Шесть государств ввели санкции против поселенческого насилия, Смотричу запрещен въезд во Францию

Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Франция выступили с совместным заявлением о введении санкций против организаций, которые, как утверждаются, причастны к финансированию и обеспечению насильственных атак поселенцев против палестинцев.

"Цель этого решения – заставить поселенцев-экстремистов нести ответственность за чудовищные проявления поселенческого насилия", – говорится в заявлении. В случае отказа израильского правительства противодействовать поселенцам санкции могут быть расширены.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро запретил въезд на территорию страны министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, который курирует вопросы поселенческого движения в министерстве обороны, трем лидерам поселенческих организаций и 21 поселенцу.