10 марта 2026
Мир

Визит Трампа в Китай будет ограничен Пекином: плотный график и соображения безопасности

США
Дональд Трамп
Китай
время публикации: 10 марта 2026 г., 05:57 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 06:02
Визит Трампа в Китай будет ограничен Пекином: плотный график и соображения безопасности
AP Photo/Vincent Thian

Визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце марта, как ожидается, ограничится Пекином, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, из-за плотного графика и соображений безопасности поездка в другие города КНР не планируется, хотя ранее в Пекине рассматривали вариант с посещением не только столицы, но и Шанхая.

По информации SCMP, американская группа, участвующая в подготовке саммита лидеров США и Китая, прибыла в Пекин еще в начале марта.

Источники издания утверждают, что удары США и Израиля по Ирану оказали "ограниченное влияние" на подготовку визита.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на Белый дом, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля. Эта поездка, если она состоится в заявленные сроки, станет первым для действующего президента США визитом в Китай с 2017 года.

