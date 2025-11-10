x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 18:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 18:46
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Взрыв в Нью-Дели: не менее восьми погибших, десятки раненых

Индия
Террористы
время публикации: 10 ноября 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 17:16
Взрыв в Нью-Дели: не менее восьми погибших, десятки раненых
AP Photo

В понедельник, 10 ноября, в столице Индии Нью-Дели прогремел мощный взрыв рядом с метро "Красный форт". По данным полиции, взорвался припаркованный автомобиль у входа на станцию метро, расположенную рядом с историческим комплексом.

По информации NDTV.com, в результате взрыва погибли не менее восьми человек, более 20 получили ранения.

На месте работают пожарные и саперы. Район оцеплен, движение перекрыто. Власти объявили в индийской столице повышенный уровень тревоги.

Повышенный уровень готовности также объявлен в Мумбаи, Джайпуре, Уттар-Прадеше и Уттаракханде.

Не исключается версия теракта. К следствию присоединилось Национальное агентство расследований.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2025

В районе, где ранее были убиты десятки туристов, индийские военные ликвидировали террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 апреля 2025

Среди погибших в результате теракта в Индии – по меньшей мере, один израильтянин
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 апреля 2025

Теракт на севере Индии, более 20 погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 апреля 2025

Осужденный за причастность к теракту в 2008 году в Мумбаи бизнесмен экстрадирован в Индию