Взрыв в Нью-Дели: не менее восьми погибших, десятки раненых
время публикации: 10 ноября 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 17:16
В понедельник, 10 ноября, в столице Индии Нью-Дели прогремел мощный взрыв рядом с метро "Красный форт". По данным полиции, взорвался припаркованный автомобиль у входа на станцию метро, расположенную рядом с историческим комплексом.
По информации NDTV.com, в результате взрыва погибли не менее восьми человек, более 20 получили ранения.
На месте работают пожарные и саперы. Район оцеплен, движение перекрыто. Власти объявили в индийской столице повышенный уровень тревоги.
Повышенный уровень готовности также объявлен в Мумбаи, Джайпуре, Уттар-Прадеше и Уттаракханде.
Не исключается версия теракта. К следствию присоединилось Национальное агентство расследований.
