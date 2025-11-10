Взрыв в Нью-Дели: не менее восьми погибших, десятки раненых

В понедельник, 10 ноября, в столице Индии Нью-Дели прогремел мощный взрыв рядом с метро "Красный форт". По данным полиции, взорвался припаркованный автомобиль у входа на станцию метро, расположенную рядом с историческим комплексом.

По информации NDTV.com, в результате взрыва погибли не менее восьми человек, более 20 получили ранения.

На месте работают пожарные и саперы. Район оцеплен, движение перекрыто. Власти объявили в индийской столице повышенный уровень тревоги.

Повышенный уровень готовности также объявлен в Мумбаи, Джайпуре, Уттар-Прадеше и Уттаракханде.

Не исключается версия теракта. К следствию присоединилось Национальное агентство расследований.