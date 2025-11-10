x
10 ноября 2025
10 ноября 2025
10 ноября 2025
последняя новость: 15:37
Мир
Мир

"Это был кошмар": Николя Саркози освободят после трехнедельной отсидки в тюрьме

Франция
Коррупция
время публикации: 10 ноября 2025 г., 15:37

Бывший президент Франции Николя Саркози будет освобожден из тюрьмы под судебные обязательства, проведя в заключении всего три недели из отмеренного ему судом пятилетнего срока. Об этом сообщает Politico.

Апелляционный суд удовлетворил прошение бывшего президента освободить его из тюрьмы до рассмотрения судом его апелляции. Саркози находится в парижской тюрьме "Ле Санте" с 21 октября после того, как его признали виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, приговорив к пяти годам тюрьмы. Согласно суду, ливийский диктатор Муамар Каддафи передал около 50 миллионов евро на финансирование избирательной кампании 2007 года.

Николя Саркози подал апелляцию на судебный вердикт, онр продолжает отрицать свою вину. В слушании апелляционного суда он участвовал по видеосвязи, в том же синем пиджаке и жилете, что и в день прибытия в тюрьму. Три недели заключения Саркози описал как "кошмар" и "изнуряющий опыт".

Адвокат Николя Саркози Кристоф Энгрен, а также его супруга Карла Бруни и сыновья Пьер и Жан рассказали о трудностях и опасностях, с которыми бывший президент столкнулся в тюрьме, в том числе о ночных криках и угрозах расправы.

Саркози пообещал не покидать страну и не избегать повторного суда. "Бегство от правосудия означало бы признание вины, – заявил он. – Я никогда не признаю того, чего не совершал".

Мир
