10 октября 2025
Арестованы террористы, планировавшие покушение на премьер-министра Бельгии

время публикации: 10 октября 2025 г., 00:33 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 00:33
Арестованы террористы, планировавшие покушение на премьер-министра Бельгии
Службы безопасности Бельгии разоблачили террористическую ячейку, планировавшую покушение на премьер-министра страны Барта де Вевера: у подозреваемых изъято взрывное устройство, которое они собирались прикрепить к дрону для совершения атаки.

В сообщении властей указано, что за подготовкой покушения стоят трое молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, все они жители Антверпена. При этом не сообщаются имена подозреваемых и их этническое происхождение, как и мотивы их террористической деятельности. Тем не менее, власти Бельгии убеждены, что речь идет именно о теракте.

У троих подозреваемых также был конфискован 3D-принтер и другие электронные компоненты и устройства.

