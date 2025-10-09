x
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
Мир

Путин впервые признал, что самолет "Азербайджанских авиалиний" был сбит Россией

Россия
Владимир Путин
Азербайджан
время публикации: 09 октября 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 22:27
Путин впервые признал, что самолет "Азербайджанских авиалиний" был сбит Россией
Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

На саммите в Душанбе прошли первые за минувший год переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Путин впервые признал, что Россия несет ответственность за крушение самолета компании AZAL в декабре 2024 года, и принес официальные извинения.

"Сейчас в целом уже можно говорить о причинах этой трагедии. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первая заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации", – цитирует российского лидера агентство "Интерфакс".

"Поражение произошло, но, главным образом, не поражающими боевыми элементами, а, скорее всего, обломками самих ракет, и именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых черных ящиках", – добавил он.

По словам Путина, он получил эту информацию только 7 октября, готовясь к встрече с Алиевым. Российский президент также заявил, что самолету было предложено сесть в Махачкале. Он обещал выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших.

Самолет "Азербайджанских авиалиний", совершавший рейс из Баку в Грозный, получил значительные повреждения в результате действий российских ПВО в районе Махачкалы. После того, как ему было отказано в посадке в России, экипаж смог дотянуть до казахского Актау, однако при посадке самолет разбился. 38 человек погибли, 29 выжили.

Это привело к кризису отношений между Москвой и Баку. Алиев возложил ответственность за гибель самолета на Россию, обвинив российские власти в попытке скрыть истину и пригрозив обратиться в международные судебные инстанции.

Мир
