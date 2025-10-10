В Германии умер бизнесмен Борис Фуксман

9 октября в Германии в возрасте 78 лет умер бывший совладелец телеканала "1+1", немецкий бизнесмен Борис Фуксман. О его смерти сообщил продюсер Александр Роднянский, двоюродный брат Бориса.

Борис Фуксман родился 12 февраля 1947 года в Киеве в еврейской семье (СБУ в 2001 году указывала местом его рождения Ригу). Окончил Киевский торгово-экономический институт в 1970 году. Работал на Киевской киностудии документальных фильмов. В 1974-м переехал в Германию. В 1979-м основал артгалерею в Дюссельдорфе. В 1990-м в Украине вместе с Роднянским основал продакшн-компанию Innova Film, а в 1995 году – телеканал "1+1". Позже вместе с Роднянским был соучредителем и совладельцем сети кинотеатров "Синема-Сити" и киевского отеля Hilton Kyiv. Являлся почетным президентом Еврейской конфедерации Украины.