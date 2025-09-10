Армия Польши: российские БПЛА вторглись в воздушное пространство страны

Командование вооруженных сил Польши уведомило о многократных нарушениях воздушного пространства страны дронами во время ночной атаки армии РФ на цели в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "против объектов использовано вооружение", операция по идентификации и нейтрализации целей продолжается. Он добавил, что находится "в постоянном контакте" с президентом Каролем Навроцким и министром обороны.

Минобороны Польши заявило, что для наземного поиска обломков подняты подразделения территориальной обороны.

По оценкам международных наблюдателей, речь идет о первом с начала полномасштабной войны России против Украины подобном инциденте.

Четыре основных аэропорта Польши прервали работу, пишет Reuters со ссылкой на данные FAA. Польские власти это официально не подтверждали.