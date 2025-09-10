x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 07:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 07:36
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия Польши: российские БПЛА вторглись в воздушное пространство страны

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
Польша
время публикации: 10 сентября 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 07:03
Армия Польши: российские БПЛА вторглись в воздушное пространство страны
AP Photo/Czarek Sokolowski

Командование вооруженных сил Польши уведомило о многократных нарушениях воздушного пространства страны дронами во время ночной атаки армии РФ на цели в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "против объектов использовано вооружение", операция по идентификации и нейтрализации целей продолжается. Он добавил, что находится "в постоянном контакте" с президентом Каролем Навроцким и министром обороны.

Минобороны Польши заявило, что для наземного поиска обломков подняты подразделения территориальной обороны.

По оценкам международных наблюдателей, речь идет о первом с начала полномасштабной войны России против Украины подобном инциденте.

Четыре основных аэропорта Польши прервали работу, пишет Reuters со ссылкой на данные FAA. Польские власти это официально не подтверждали.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2025

Удар армии РФ по пенсионерам в Донецкой области, десятки погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2025

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1294-й день войны