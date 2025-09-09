Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1294-й день войны

Минобороны РФ 9 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Марьино, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Волчанск и Покаляное Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка, Петровка Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Бересток, Клебан-Бык, Краматорск, Плещеевка, Резниковка, Северск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 240 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Димитров, Красноармейск, Лысовка, Приют и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 515 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Степовое Запорожской области, Антоновка, Никольское и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 82675 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25022 танка и других боевых бронированных машин, 1590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41374 единицы специальной военной автомобильной техники", – говорится в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 125700 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).