"Флотилия Тунберг" заявила о второй атаке БПЛА, на крупнейшее судно их группы

Организаторы "глобальной флотилии Сумуда", именуемой в СМИ также "флотилией Тунберг", заявили о второй за двое суток атаке БПЛА: в ночь на 10 сентября в акватории порта Сиди-Бу-Саид (Тунис) было повреждено судно Alma. Пострадавших нет, пожар на верхней палубе потушен, сообщает Reuters.

Судно Alma идет под британским флагом, в составе "испанской группы". Оно считается самым крупным судном "флотилии".

Тунисское МВД отрицает факт удара беспилотника по судну Alma, как ранее отрицало аналогичный удар по судну Family, идущему под португальским флагом. По версии властей Туниса, взрывы происходили внутри судом, что приводило к возгораниям. Проводится расследование.

Однако, судя по видео, распространенному экипажем Alma, речь действительно идет об атаке с воздуха зажигательным боеприпасом.

Многие суда "глобальной флотилии Сумуда" находятся сейчас около побережья Туниса, некоторые пришвартовались в порту Сиди-Бу-Саид. Сообщалось, что 10 сентября к "флотилии" присоединятся "магрибские товарищи", которые задержались "по техническим и логистическим причинам". Предполагалось, что в тот же день объединенная "флотилия" выйдет из Туниса в сторону восточного Средиземноморья, рассчитывая прорвать морскую блокаду Газы. Предыдущие попытки в течение многих лет успехом не увенчались.

Участники акции ранее жаловались на то, что над судами кружат беспилотники, контролирующие их движение. Проводились тренировки по действиям в случае перехвата судов.

Ожидалось, что в общей сложности в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Указывалась предполагаемая дата прибытия в район около побережья Газы – 14-15 сентября. Очевидно, что прибытие (если оно состоится) откладывается на более поздние даты, и, по всей видимости, состав "флотилии" не будет таким многочисленным.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы". Одна из самых заметных фигур среди активистов – 22-летняя шведка Грета Тунберг, которая уже участвовала в подобной акции.

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.