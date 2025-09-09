x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 16:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 16:42
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Удар армии РФ по пенсионерам в Донецкой области, десятки погибших

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 09 сентября 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 15:44
Удар армии РФ по пенсионерам в Донецкой области, десятки погибших
ГСЧС Донецкой области

Во вторник, 9 сентября, в результате авиаудара армии РФ по цели в поселке Яровая в Донецкой области Украины погибли десятки людей, сообщают украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал следующее заявление: "Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, число погибших – более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших".

"Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", – отметил Зеленский.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2025

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1294-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2025

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 60 из 84 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 31 беспилотник, погибший в Сочи
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1294-й день войны