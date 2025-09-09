Удар армии РФ по пенсионерам в Донецкой области, десятки погибших

Во вторник, 9 сентября, в результате авиаудара армии РФ по цели в поселке Яровая в Донецкой области Украины погибли десятки людей, сообщают украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал следующее заявление: "Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, число погибших – более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших".

"Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", – отметил Зеленский.